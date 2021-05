Groźny wypadek pod Wrocławiem. Jeden z kierowców jest zakleszczony Andrzej Zwoliński

Na drodze 395 między Strzelinem i Wrocławiem bus zderzył się z autem osobowym. strzelin998

Do zderzenia busa z autem osobowym doszło na drodze ze Strzelina do Wrocławia. Uderzenie było tak mocne, że oba pojazdy wpadły do rowu, a bus dachował.