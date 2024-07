Prawie 500 pustostanów miejskich we Wrocławiu. Kolejka chętnych, a ratusz je sprzedaje. Dlaczego? Zobacz wnętrza nieużytkowanych mieszkań

Wrocław ma prawie 500 wolnych mieszkań

Jak mówią "Gazecie Wrocławskiej" urzędnicy, gmina Wrocław dysponuje 492 lokalami mieszkalnymi, z czego ponad 100 zadysponowano osobom do remontu we własnym zakresie, a prawie 80 trafiło do najmu socjalnego. Ponad 300 mieszkań zadysponowano na realizację pozostałych działań Wydziału Lokali Mieszkalnych. To m.in. wykwaterowania, zamiany, czy wykonywanie wyroków eksmisyjnych.