Tak będzie wyglądać nowe centrum opiekuńczo-mieszkalne na Różance. Kiedy zostanie zbudowane?

Budynek przeznaczony będzie dla 20 dorosłych osób ze spektrum autyzmu, z czego pięć z nich będzie mogło korzystać z całodobowej opieki.

- Budowa kompleksowego ośrodka dla osób dorosłych we Wrocławiu to kolejny krok w wypełnieniu luki w opiece nad osobami ze spektrum autyzmu. To konieczność. Młodzi ludzie są w szkole do 24. roku życia, a potem są wyłącznie pod opieką rodziny. Wrocławski ośrodek przeznaczony będzie dla osób niesamodzielnych, wymagających asystentów, dla których do tej pory w Polsce nie było oferty – mówi Alicja Winiszewska, prezeska Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu.