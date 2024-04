Ogródek we Wrocławiu. Nie trzeba brać kredytu, można go zdobyć za kilkaset złotych. Podpowiadamy jak zostać działkowcem

Najdroższy ogród działkowy we Wrocławiu kosztuje 120 tys. zł.

Najłatwiej działkę „kupić” na internetowych portalach ogłoszeniowych. Tego „kupna” nie należy brać dosłownie, bo w ramach tranzakcji nabywa się prawo do dzierżawy terenu w zarządzie ROD. Ceny są różne i zależą od lokalizacji działki na terenie ROD-u, czy nawet jego samego na terenie Wrocławia. W naszym mieście jest 1,4 tysięcy hektarów działek. Na cenę ogródka wpływ będzie miała także jego wielkość, stan altanki (i czy w ogóle ona jest) czy też to, co na niej rośnie – drzewa, krzewy i rośliny.