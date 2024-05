Zaklęte ruiny średniowiecznego zamku na wyspie w Jelczu-Laskowicach. Stąd został porwany wrocławski książę

Dramatyczna walka o ziemie Śląska i porwanie wrocławskiego księcia

Zamek książęcy w Jelczu odegrał znaczącą rolę w konflikcie władców podzielonej dzielnicy. To właśnie z tej warowni, nocą 18 lutego 1277 roku został porwany książę wrocławski Henryk IV Prawy (Probus). Przewieziono go do zamku nad Bobrem, a następnie do Legnicy, gdzie władzę dzierżył brat jego ojca, znany z trudnego charakteru Bolesław II Rogatka.

Według badaczy, pretekstem porwania była odziedziczona ziemia. Mimo wsparcia ze strony króla czeskiego i władców okolicznych ziem, pojmany książę uzyskał wolność dopiero po przegranej przez wrocławskie rycerstwo bitwie pod Stolcem i podpisaniu ugody, w wyniku której zrzekł się części księstwa na rzecz stryja.