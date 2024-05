Modernistyczny Dolny Śląsk. Architektura, która zachwyca! Pomysły na szybkie wycieczki Justyna Orlik

Kamienice w modernistycznym stylu znajdują się na całym Dolnym śląsku, m.in. w Legnicy, Głogowie, Wałbrzychu oraz we Wrocławiu. Niektóre z nich robią piorunujące wrażenie, jak Hala Stulecia, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO >>> archiwum Polska Press

W 1929 roku powstało osiedle we Wrocławiu, które miało odzwierciedlać ducha modernizmu, a jednocześnie pokazać nowy kierunek w budownictwie przyszłości. Przy jego projektowaniu pracowało aż 11 architektów i wybudowano je niemal błyskawicznie. Przetrwało do dziś w niemal nienaruszonym stanie, ale to nie jedyne symbole dwudziestowiecznej architektury we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jakie obiekty pochodzą z tego okresu?