Koleje Dolnośląskie pojadą do Warszawy. Złożono wniosek o uruchomienie codziennego połączenia. Znamy trasę i godziny odjazdów

O tym, że Koleje Dolnośląskie będą kursować z Wrocławia do Warszawy, my – redakcja Gazety Wrocławskiej pisaliśmy jako pierwsi. Przewoźnik złożył już wniosek do Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie pozwolenia.

O tym, że Koleje Dolnośląskie będą kursować z Wrocławia do Warszawy, redakcja Gazety Wrocławskiej pisała jako pierwsza. Przewoźnik złożył już wniosek do Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie pozwolenia. Znamy także szczegóły trasy i godziny odjazdów pociągów KD do Warszawy. Ma być szybciej niż w PKP.

Plany i ambicje spółki Kolej Dolnośląskie co do kursowania na trasach dalekobieżnych zaczynają się ziszczać. Będzie połączenie z Wrocławia do Warszawy. Pisaliśmy o tym już pół roku temu. Teraz przewoźnik złożył do Urzędu Transportu Kolejowego wniosek o wydanie pozwolenia na uruchomienie takiego połączenia.

Pociągi mają kursować przez Leszno, Poznań, Konin i Kutno

Dzięki temu poznaliśmy szczegóły do trasy. Pociągi będą zatrzymywać się wyłącznie w czterech miejscowościach pomiędzy Wrocławiem a Warszawą. Wniosek na kursy z Wrocławia do Warszawy dotyczą jazdy przez cały tydzień: od poniedziałku do niedzieli. We wszystkie dni pociągi miałyby kursować o tej samej porze. W złożonym wniosku do UTK planowane godziny odjazdów ze stacji to: 9:40 - Wrocław Główny

9:46 - Wrocław Mikołajów

10:31 - Leszno

11:08 - Poznań Główny

11:53 - Konin

12:29 - Kutno

13:30 - Warszawa Zachodnia

13:35 – Warszawa Centralna

Z powrotem pociąg miałby jechać: 17:15 – Warszawa Centralna

17:22 - Warszawa Zachodnia

18:21 – Kutno

18:57 – Konin

19:45 – Poznań Główny

20:21 – Leszno

21:05 - Wrocław Mikołajów

21:10 - Wrocław Główny

Kiedy pojedziemy z Wrocławia do Warszawy?

Czas przejazdu wyniesie 3 godziny i 55 minut. Szybsze byłyby jedynie składy Pendolino. - Na tej trasie kursować mają 5-członowe pociągi typu Elf 2 48WEc lub Impuls 45WE, czyli najnowocześniejsze i najmłodsze w naszym taborze. Do tego najszybsze, oba mogą rozpędzić się do 160 km/h. Jednocześnie chcemy, aby pociąg ekspres do Warszawy był skomunikowany z innymi połączeniami, tak aby mieszkańcy Dolnego Śląska mogli komfortowo przesiąść się z Wrocławia w kierunku takich miast jak Legnica czy Lubin – mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Na decyzje z Urzędu Transportu Kolejowego czeka się około trzech lat. Jednak niewykluczone, że w tym przypadku będzie to o wiele szybciej. Regularne połączenie przewoźnika regionalnego – z dedykowanym do tego taborem – na trasach dalekobieżnych to ewenement w skali kraju. Dlatego pomysł Kolei Dolnośląskich ma szansę zostać potraktowany jako „priorytetowy”, aby zobaczyć (w kategoriach eksperymentu) jak w dłuższym czasie pociągi regionalne poradzą sobie na takiej trasie i jakie będzie zainteresowanie.

W 2023 roku spółka Koleje Dolnośląskie uruchomiła wakacyjny pociąg z Wrocławia do Świnoujścia. Pociągi wyjeżdżające ze stolicy Dolnego Śląska zatrzymywały się jedynie w Legnicy, Lubinie, Głogowie i Zielonej Górze, następnie jechały już do Szczecina, a stamtąd do Międzyzdrojów i Świnoujścia. ***

Zobacz też

Wideo Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych