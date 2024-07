Najlepsza siódemka 9. kolejki PGE Ekstraligi: Nieoczywiści bohaterowie swoich drużyn

Bartosz Zmarzlik i Artiom Łaguta przyzwyczaili kibiców, że w każdym meczu zdobywają po kilkanaście punktów. Nie inaczej było w 9. kolejce PGE Ekstraligi. Dorobek tego pierwszego w spotkaniu z ebut.pl Stalą Gorzów (56:34 dla Orlen Oil Motoru Lublin) to 13 punktów i 1 bonus. Podobną skutecznością popisał się w ubiegły piątek Artiom Łaguta, który zdobył 12 punktów w starciu z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa (54:36 dla Betardu Sparty Wrocław).

ŻUŻEL. Tai Woffinden w wyniku upadku w Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim złamał łokieć. Czeka go około sześć tygodni pauzy w startach. Najprawdopodobniej nie wspomoże Betardu Sparty do końca…

W ostatniej serii PGE Ekstraligi z bardzo dobrej strony pokazało się natomiast kilku zawodników, którzy w tym sezonie spisują się w kratkę. Najlepszy przykład to Bartłomiej Kowalski. W tym sezonie na Stadionie Olimpijskim zdobywa średnio 2,375 punktu na bieg, z kolei na wyjeździe – zaledwie 0,333. To przepaść! Na szczęście dla sympatyków Betardu Sparty jej ostatni mecz odbywał się na torze we Wrocławiu, gdzie Kowalski kolejny raz pokazał klasę – w pięciu startach wywalczył 11 punktów i 2 bonusy.