Ciemne chmury nad Wrocławiem. IMGW zapowiada deszcz, burze i grad. Kiedy zacznie padać?

W niedzielę (30 czerwca) na Dolnym Śląsku z powodu ulew i gradobicia strażacy interweniowali ponad 200 razy. Niestety, to nie koniec gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W poniedziałek (1 lipca) po południu nad Wrocławiem pojawiły się ciemne chmury.

Burze we Wrocławiu

- Do granic zachodnich Polski zbliża się już strefa frontowa, która przyniesie gwałtowne burze. Tam opady deszczu mogą wynosić do około 20 mm, a wiatr w porywach będzie wiał z prędkością nawet 80 km/h. W najbliższym czasie należy spodziewać się intensyfikacji rozwoju zjawisk burzowych - ostrzegają synoptycy.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali nowe ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych dla mieszkańców Wrocławia. Jeszcze dziś możemy spodziewać się burz z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem o porywach do 80 km/h. Zapowiadany jest również grad.

Zgodnie z najnowszymi modelami prognoz meteorologicznych, największych opadów należy spodziewać się od godziny 16 do 18. To właśnie w tym czasie chmury, które przechodzą z zachodu na wschód kraju, dotrą do Wrocławia.