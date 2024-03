Mnóstwo wrocławian przyszło zobaczyć stare pociągi we Wrocławiu. Wyjątkowe pokazy na stacji Leśnica

Przed dworzec przyjechał Ikarus - dawny autobus komunikacji miejskiej. Do Leśnicy sympatycy kolei przywieźli też fragment klubowej makiety H0, oraz wystawę "Początki Wrocławskiego Węzła Kolejowego" ze zbiorów Artura Marsy.

Oprócz wagonów i lokomotyw, zobaczyć też można historyczne zdjęcia i wystawę filatelistyczną w wagonie pocztowym. Organizatorzy - Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zadbali o możliwość zwiedzania taboru z przewodnikiem. Każdy może dziś wejść do kabin lokomotyw.

Jaki tabor przyjechał na stację w Leśnicy?

Lokomotywy:

EP05-22 (1961r.) – Świadek Historii, mimowolny uczestnik wydarzeń strajkowych w “Ursusie”, w czerwcu 1976 roku. Odrestaurowany dzięki wsparciu finansowemu IPN oraz darczyńców. Klub przewiduje całkowite przywrócenie do ruchu tego elektrowozu, w żargonie zwanego “Czechem” – pierwsze jako EU05 trafiły na PKP z zakładów Skoda w 1961 roku.



SU45-079 (1973r.) – jedyny czynny w Polsce “Fiat” w klasycznym, zielonym malowaniu



SP42-001 (1970r.) – Był to pierwszy z tej serii spalinowóz zbudowany w 1969 roku, który posiadał kocioł parowy do ogrzewania wagonów pasażerskich. Konstrukcja była adaptacją najbardziej legendarnej polskiej lokomotywy spalinowej SM42 pochodzącej z 1959 roku o przydomku “Stonka”. Będzie to pierwszy raz kiedy SP42 – 001 zostanie zaprezentowana dla szerokiej publiczności. Jest już w praktyce w pełni sprawna technicznie. Prace nad nią trwały 4 lata. Jej remont Klub zawdzięcza m.in. wpływom z biletów na pociągi specjalnie oraz patronom. Wygląda jak nowa, o czym będzie można przekonać się już podczas wystawy. W 2000 roku lokomotywa zamykała połączenie do Karpacza prowadząc ostatni pociąg. Stowarzyszenie pracuje nad tym aby po ponownym otwarciu linii po przeprowadzanej rewitalizacji znów pojechała tą trasą z wagonami historycznymi, co będzie miało także wymiar symboliczny.



SM30-662 (1964r.) – otrzymana przez stowarzyszenie od Wojska Polskiego. Dzięki wielu godzinom pracy członków klubu, wyremontowana i przywrócona do ruchu. Ukazana w charakterystycznym oliwkowym malowaniu jakie stosowano na tych lokomotywach od 1980 roku.

Wagony:

Wagon pocztowy serii Pm (1956r.) – Pracował on niegdyś w Urzędzie Pocztowym Żagań 2. Obecnie jest w zbiorach Klubu. W wagonie zaprezentowana zostanie wystawa “Początki Wrocławskiego Węzła Kolejowego” ze zbiorów Artura Marsy. Wystawa przedstawia genezę i rozwój linii kolejowych wychodzących z Wrocławia. Ukazuje cztery niezależne towarzystwa kolejowe. które wrocławską kolej budowały: Kolej Górnośląską, Kolej Dolnośląsko-Marchijską, Kolej Wrocławsko-Świebodzką oraz Kolej Prawego Brzegu Odry. Do końca lat 80-tych XIX w. nastąpiło ich etapowe upaństwowienie, a jedyną prywatną koleją, aż do końca II wojny światowej, pozostała wrocławska wąskotorówka. Wystawa zilustrowana jest materiałem z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku: stare listy wysyłane koleją, kartki pocztowe, dokumenty, bilety, listy przewozowe, telegramy, mapy i ryciny.



Wagony pasażerskie serii Bi29 (1929-1930r.) – w jednym z nich stoisko z klubowymi pamiątkami.



Wagon bagażowy 209Ca (1971r.) – a w nim ekspozycja kolejowych pamiątek, mundurów, wyposażenia, oraz fragment klubowej makiety w skali H0.



Wagon kuszetka 110Ac (1977r.) – czyli wagon pasażerski z możliwością przekonfigurowania na miejsca do leżenia lub spania. Jeden z niedawnych nabytków klubu, przekazany przez PKP Intercity S.A., pomalowany w historyczne, oliwkowe barwy. Po zakończeniu remontu wykorzystywany w pociągach turystycznych realizowanych przez klub;



Wagon towarowy kryty Kdn (1907r.), a w nim wystawa historycznych fotografii, oraz impresji z prac klubowiczów nad zabytkowym taborem, okraszona dźwiękami nagranymi podczas naszych prac.

Warto też wspomnieć, że Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu posiada największą kolekcję zabytkowych wagonów towarowych w Europie, z epoką do lat 70. XX wieku wyprodukowanych w Fabryce wagonów w Świdnicy, Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu i znanej wrocławskiej fabryce “Pafawag” (Państwowej Fabryce Wagonów).