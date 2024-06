We Wrocławiu otwierają się nowe kierunki studiów. Trwa rekrutacja na wrocławskie uczelnie Remigiusz Biały

Uczelnie wyższe co roku zmieniają swoją ofertę. Głównie poprzez otwieranie nowych kierunków. Nie inaczej jest we Wrocławiu, gdzie trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Ale będą także zmiany organizacyjne na uczelniach. m.in. nowe wydziały i budynki. O szczegółach piszemy dla Was poniżej.