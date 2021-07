Budowa S3 pod Bolkowem. Gigantyczne tunele z dnia na dzień są coraz dłuższe

S3 na Dolnym Śląsku to obok autostrady A4 bez wątpienia jedna z najważniejszych dróg. Spośród obecnie powstających fragmentów tej trasy wyróżnia się właśnie ten pod Bolkowem. Lwią część kosztów inwestycji pochłonie wydrążenie olbrzymich tuneli.

Fragment, o którym mowa to zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km. Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim, na terenach gmin:

Bolków,

Stare Bogaczowice,

Czarny Bór,

Marciszów,

Kamienna Góra.

W ramach inwestycji wybudowane będą m.in. dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz dwunawowy tunel drogowy TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków, a także trzy węzły drogowe, dwa punkty Kontroli Granicznej i dwa MOP-y Jaczków.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: II połowa 2023 r.