Aleksandra Dulkiewicz przyjechała z Gdańska do Wrocławia, by pochwalić Jacka Sutryka: "Chodzi codziennie po ulicach i rozmawia z ludźmi"

Na specjalnej konferencji prasowej Wrocławska Rada Kobiet oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (wygrała w I turze wyborów) udzieliły poparcia Jackowi Sutrykowi.

- Dzisiaj możecie pewnie różne rzeczy we Wrocławiu usłyszeć. Cieszę się z jednoznacznego głosu Wrocławskiej Rady Kobiet. Kobiety do dobrego i aktywnego życia do wprowadzania zmiany potrzebują bardzo świadomych mężczyzn, którzy wiedzą, co to znaczy polityka równościowa. Na tym polu współpracujemy z prezydentem Sutrykiem od lat. Uczymy się do siebie wzajemnie – mówiła Aleksandra Dulkiewicz.