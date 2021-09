Zemsta czy zbieg okoliczności? Ktoś podpalił samochód biznesmena z Siechnic, który walczy z rosnącą górą odpadów

Edward Malaga postawił przed ogrodzeniem firmy dwa samochody w nadziei, że brudu będzie mniej. Ciężarówki wzniecające kurz lub zalewające wodą fasadę budynku przez zaparkowane auta musiały przejeżdżać nieco odjechać od ogrodzenia. W nocy z 11 na 12 września nieznani sprawcy podpalili jedno z aut.

"Do tej pory, gdy urząd w Siechnicach pozostawał bierny w temacie wysypiska i większość naszych pism do różnych instytucji w tej sprawie pozostawała bez odpowiedzi, nie mieliśmy żadnych gróźb. Teraz, po artykule najwyraźniej ktoś postanowił zadziałać. Muszę to traktować jako ostrzeżenie" - mówi nam pan Edward.