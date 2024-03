Spór o płot na Borku we Wrocławiu jak u Karguli i Pawlaków! Nie można wywieźć śmieci, a mieszkańcy płacą

Z Gajowickiej nie ma jak wywieźć śmieci. Czy tak już zostanie?

"Jestem mieszkańcem ul. Gajowickiej 162 we Wrocławiu – pisze do naszej redakcji pan Mieszko. - "Wspólnota, której jestem członkiem, zgodnie z zasadami, płaci opłaty za wywóz śmieci, ale od piątku (1 marca) śmieci nie są odbierane! Firma Eneris, która dotychczas zajmowała się wywozem, od jakiegoś czasu nie opróżnia kubłów. Tłumaczy się brakiem możliwości zaparkowania śmieciarki (mimo że w okolicy opróżnia kubły z co najmniej kilku bloków). Owszem, w wyniku działania sąsiedniej wspólnoty, dotychczasowa najkrótsza i najwygodniejsza droga dla śmieciarek została zablokowana. Oczywiście, istnieje inna ścieżka dająca dostęp do kubłów, wymagająca zaparkowania śmieciarki na przystanku autobusowym. Wspólnie z naszą wspólnotą uzyskaliśmy nawet tymczasową zgodę na takie parkowanie (do momentu wybudowania zatoczki specjalnie dla aut odbierających śmieci). Dla firmy Eneris nie jest to jednak wystarczające działanie, bo jak twierdzi firma od przystanku do wiaty śmietnikowej jest zbyt duża odległość... Czy, w związku z tym, mamy zostać pozbawieni na stałe możliwości wyrzucania i wywozu śmieci?" - martwi się pan Mieszko, mieszkaniec Gajowickiej.