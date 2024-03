Spółdzielnia Cichy Kącik we Wrocławiu straszy mieszkańców „odpowiedzialnością zbiorową”. Chodzi o segregowanie śmieci

- Autorem komunikatu nie jest miasto, Ekosystem ani firmy, które na zlecenie Ekosystemu odbierają odpady, lecz spółdzielnia. Sformułowania o „odpowiedzialności zbiorowej” nie komentujemy. Jednak wystosowanie komunikatu, w którym wprost są wypisane konsekwencję niesegregowania śmieci jest wyrazem odpowiedzialnego zachowania. Apelujemy do mieszkańców o odpowiedzialne podejście do segregacji. To sposób na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszenie ilości odpadów – mówi Michał Guz z biura prasowego Urzędu Miasta we Wrocławiu.