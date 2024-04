Wieża ciśnień na Karłowicach we Wrocławiu to jeden z symboli osiedla. Dziś stoi pusta choć plany były ambitne. Czy ktoś ją kupi?

Przedwojenna ikona modernizmu

Od 40 lat wieża już nie spełnia swojej funkcji

W latach 70. wpisano ją do rejestru zabytków. W roku 1985 została całkowicie wyłączona z eksploatacji. Do 2004 roku dzierżawiła ją Sekcja Grotołazów Wrocław, wykorzystując jej wnętrze do treningów technik linowych wspinaczkowych. We wrześniu 2012 roku wieżę wraz z działką, na której się ona znajduje, przejął od MPWiK-a urząd miejski. Ostatecznie w 2012 roku, za 1,2 miliona złotych wieżę sprzedano.