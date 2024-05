Tramwajem po Wrocławiu. W drugiej połowie XX wieku na torach w mieście królowały Konstale. Pamiętacie? Mnóstwo zdjęć!

"Pierwsze składy 105N dotarły do Wrocławia w 1975 roku. W pierwszej kolejności obsługiwały one linię 8, następnie 1 i 0. Warto dodać, że linia 8 przed otwarciem trasy W-Z w 1978 roku kursowała przez Rynek - oznacza to, że do dziś są w ruchu liniowym jeszcze wagony, jeżdżące po Rynku. Regularne dostawy wagonów 105Na trwały do 1992 roku, jednak w latach 1990-1991, aby ostatecznie wycofać wagony typu 4N i ich pochodne, zakupiło kilkadziesiąt używanych, kilkunastoletnich składów 105Na z Krakowa. W niewielkich ilościach do Wrocławia trafiały wówczas także składy z innych sieci tramwajowych Polski - m.in z Gorzowa Wielkopolskiego czy konurbacji górnośląskiej. Przebudowywano także składy 105N do standardu 105Na" – czytamy na stronie wroclawskakomunikacja.pl