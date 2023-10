Z Wrocławia do najstarszego miasta w Polsce pojedziemy pociągiem! Nowe połączenie kolejowe

24 kilometry nowej linii kolejowej na Dolnym Śląsku

Na zniszczonym i nieużywanym dworcu kolejowym w Złotoryi doszło do historycznego wydarzenia. Przy udziale Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu RP i Ireneusza Merchela i prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe odbyło się podpisanie dokumentów na projekt i wykonanie 24 km linii kolejowej na trasie Jerzmanice-Zdrój-Złotoryja-Legnica. Remont ma umożliwić dołączenie Złotoryi i powiatu złotoryjskiego do wojewódzkiej sieci transportu kolejowego. Całość zostanie sfinansowana z rządowego Programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej+ do 2026 r.

- Dzisiejsze wydarzenie jest dla mnie przełomowe, bo jest ono efektem kilkuletniej i żmudnej pracy, która była warta wykonania. Wierzę że szczególnie złotoryjanie dostrzegają otwierające się dla nich perspektywy w związku z podpisaną dziś umową na realizację prac budowlanych na linii kolejowej Legnica – Złotoryja – Jerzmanice Zdrój. Przez dekady mieszkańcy Złotoryi byli wykluczeni komunikacyjnie, mimo że przez ich miasto przebiegają tory, dzięki rządowemu programowi Kolej+ przywracamy kolej do powiatu złotoryjskiego, to nasz wspólny ogromny sukces - mówi Piotr Karwan, radny Sejmiku Dolnośląskiego. - Niebawem pociągi ponownie pojadą ze Złotoryi do Legnicy i do innych skomunikowanych z nią miast Dolnego Śląska. To wielki dzień dla Złotoryi. Bezpieczne i szybkie połączenia kolejowe sprawią, że złotoryjanie łatwiej dojadą do pracy, do Zagłębia Miedziowego, czy na uczelnie oraz szkół w innych miastach. Połączenie to niewątpliwie otworzy wiele nowych możliwości, a co za tym idzie, spowoduje wzrost atrakcyjności ziemi złotoryjskiej dla nowych mieszkańców czy inwestorów. To pierwszy i najważniejszy etap prac, następne sprawią że mieszkańcy wysoko uprzemysłowionej części naszego regionu szybko dojadą koleją w góry, co bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki na terenie powiatu złotoryjskiego, lwóweckiego i karkonoskiego - dodaje Piotr Karwan, radny Sejmiku Dolnośląskiego.