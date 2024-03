X Dolnośląski Kongres Samorządowy we Wrocławiu. Marszałek Przybylski: Dolnoślązak to brzmi dumnie Monika Fajge

"Dynamiczny region – nowoczesny samorząd" - to hasło tegorocznego Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego, który 5 marca odbył się we Wrocławiu. Zdaniem marszałka Cezarego Przybylskiego, hasło pasuje idealnie do Dolnego Śląska. Nasz region jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie.