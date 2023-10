Droga ekspresowa S8 Wrocław - Kłodzko może ruszać. Wybrano pierwszych wykonawców

Kluczowy krok na drodze do rozpoczęcia prac przy budowie pierwszego, 33-kilometrowego odcinka nowej drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała już pierwszych wykonawców. Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia prac, a kiedy nową drogą pojadą pierwsi kierowcy? Przeczytajcie!

AKTUALIZACJA

Piątek, 13 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu rozstrzygnęła przetarg na budowę kolejnego odcinka S8. Do przetargu na pododcinek od Jordanowa Śląskiego do Łagiewnik wpłynęło 13 ofert. Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę Budimex. Jej wartość to ponad 355 mln złotych. GDDKiA planuje podpisanie umowy do końca 2023 roku. Wybrane przez komisję przetargową oferta ma najniższą cenę spośród wszystkich ofert złożonych przez zainteresowanych wykonawców. Wszyscy kryteria pozacenowe zadeklarowali na takim samym poziomie wykonania, więc dostali za nie maksymalną ocenę, dlatego cena była decydująca - Kryteria pozacenowe to przedłużenie okresu gwarancji i jakości na ekrany akustyczne, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem - mówi Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Środa, 11 października

Po rozstrzygnięciu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargów na budowę odcinków S8 pomiędzy Wrocławiem a Łagiewnikami, ogłoszono kolejny - na zaprojektowanie i budowę odcinka tej drogi pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Bardem. Trasa ma mieć 14 kilometrów. To już czwarty odcinek dolnośląskiej S8, który jest w fazie przetargu. - W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo na połączeniu z obecną DK8. Ponadto wybudowanych zostanie 5 mostów (w tym 4 pełniące również funkcje przejść dla zwierząt), 7 wiaduktów nad drogą ekspresową, wiadukt nad linią kolejową. Powstaną jeszcze 2 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, które podobnie jak 10 z 12 zaplanowanych przepustów również będą pełnić funkcje przejść dla zwierząt – mówi Magdalena Szumiata z GDDKiA we Wrocławiu.

Wtorek, 10 października

Obecne połączenie Wrocławia z Kłodzkiem drogą krajową nr 8 to jedna z najniebezpieczniejszych tras na Dolnym Śląsku. Co roku dochodzi tam do kilku śmiertelnych wypadków. Bezpieczeństwo i szybkość przejazdu ma się znacznie poprawić, dzięki budowie drogi ekspresowej Wrocław - Kłodzko. 87 kilometrów nowej ekspresówki podzielono na kilka odcinków wykonawczych. I tak, w pierwszej kolejności, budowany będzie fragment od Wrocławia do Łagiewnik. A dodatkowo ten blisko 33 kilometrowy odcinek podzielono na następujące fragmenty: Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe o długości ok. 7,5 km,

Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski o długości ok. 13,8 km,

Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód o długości ok. 11,2 km.

I Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie poinformowała, że wyłoniła najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch z trzech podwrocławskich odcinków!

W przetargu na odcinek Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe wpłynęło 12 ofert. Komisja przetargowa po sprawdzeniu i weryfikacji jako najkorzystniejszą wskazała ofertę złożoną przez firmę Strabag, która opiewa na kwotę 309 777 961,23 zł

Zaprojektowaniem i budową odcinka Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski zainteresowanych było również 12 wykonawców. Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wskazała ofertę firmy Porr w kwocie 401 110 124,16 zł. Na trzeci odcinek, Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód, wpłynęło jeszcze więcej, bo 13 ofert i są one jeszcze weryfikowane. Wkrótce GDDKiA wskaże tą najkorzystniejszą. - Wybrane przez komisję przetargową oferty mają jednocześnie najniższe ceny spośród złożonych przez zainteresowanych wykonawców - informuje GDDKiA. - Kryteria pozacenowe – przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem - wszyscy wykonawcy zadeklarowali na takim samym, maksymalnym poziomie - dodają drogowcy.

Co dalej wydarzy się w tym temacie i kiedy na budowie pojawią się pierwsi robotnicy? GDDKiA wyjaśnia, że przy braku odwołań od rozstrzygnięć i po zakończeniu kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ma w planach podpisać umowy z wybranymi wykonawcami. Może to mieć miejsce jeszcze w IV kwartale br. A to oznacza, że pierwsze prace w terenie mogłyby ruszyć jeszcze w tym roku. A kiedy moglibyśmy pojechać nową ekspresówką? Całą, z pewnością nie szybciej niż w 2030 roku, ale jeśli chodzi o fragmenty, m.in. te pod Wrocławiem, od których zacznie się inwestycja, trochę szybciej, być może już w 2028 roku.

iPolitycznie - Paweł Wdówik