Nowe przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku. Oława Zachód i Strzelce Świdnickie Powstają na trasie do Wrocławia. Budowy są na półmetku

- To ważna dla gminy inwestycja. Zwłaszcza dla mieszkańców z sołectw: Strzelce, Chwałków i Tworzyjanów, bo mieszkańcy zyskają możliwość bezpośredniej podróży do Wrocławia, Świdnicy czy do Marcinowic – siedziby gminy. Zyskają na tym również mieszkańcy Wrocławia, którzy podróżują w nasze strony, do masywu góry Ślęży w celach turystycznych. Mieszkańcy Strzelec są bardzo zadowoleni z tej inwestycji – mówi Stanisław Leń, wójt gminy Marcinowice.