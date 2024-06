Wypadek za wypadkiem na ekspresowej S3. A ta droga jest jeszcze w budowie! Jerzy Wójcik

Kilka wypadków na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3. Na szczęście to tylko ćwiczenia na tej budowanej trasie M.Soroko/Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zobacz galerię (16 zdjęć)

Pożar, który trzeba było gasić przy użyciu samolotów gaśniczych. Wypadek w tunelu drogi ekspresowej i pożar samochodu ciężarowego przewożącego toksyczny środek, i jakby tego było mało - wypadek autobusu wiozącego szkolną wycieczkę. Brzmi koszmarnie, a dla służb ratunkowych - jak wielkie wyzwanie. I tak właśnie było, ale tym razem były to na szczęście ćwiczenia. Przeprowadzono je na budowanej drodze ekspresowej S3 w okolicach Bolkowa. Wkrótce ta droga zostanie oddana do ruchu, oby nigdy nie doszło tu do podobnej sytuacji...