Wypadek przy zoo. Pojazd do zamiatania ulic wywrócił się na bok

Aktualizacja, godz. 12.15.

Ponad 4 godziny trwały utrudnienia na ul. Wróblewskiego przy wrocławskim zoo, gdzie we wtorek rano, na środku jezdni, wywróciła się ważąca ponad 4 tony zamiatarka do sprzątania ulic. Pracownicy nie wzywali na miejsce wypadku służb miejskich, tylko we własnym zakresie postanowili postawić pojazd na koła. Udało się to zrobić przy użyciu spychacza, który na łańcuchach podniósł tylną część pojazdu, oraz wyciągarki samochodowej autolawety. Przy okazji tej operacji, rozjeżdżone zostały okoliczne trawniki.

***

Do wypadku doszło w pobliżu ul. Kopernika.

- Chciałem ominąć pachołek na jezdni, wykonałem nagły manewr, w tym momencie pojazd przewrócił się na bok - powiedział naszemu reporterowi kierowca maszyny.

Pojazd leży na środku jezdni. Ruch odbywa się w obie strony, ale tworzą się ogromne korki. Kierowca jest ranny w rękę.

Na miejscu jest obsługa firmy sprzątającej. Pracownicy będą próbowali we własnym zakresie postawić ważącą 4 tony maszynę na koła.