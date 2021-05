Wypadek i korek na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

Do zdarzenia doszło około godziny 15.30 na 16 kilometrze AOW tuż przy węźle Wrocław Stadion. Na miejscu są służby drogowe, straż pożarna oraz policja.

Jak poinformowała nas sierżant Aleksandra Rodecka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do wypadku doszło w momencie gdy kierowca osobowego mercedesa, który uległ awarii próbował zjechać na pas awaryjny. Został wtedy uderzony w tym przez volkswagena sharana. Z kolei w volkswagena uderzyła nadjeżdżająca ciężarówka. Kierowca mercedesa trafił na badania do szpitala. W tej chwili na AOW zamknięta jest jeden pas jezdni w kierunku Kudowy. Korek zaczyna się już na wysokości ulicy Pełczyńskiej.