Sparta – GKM: Do Wrocławia przyjeżdża podrażniony rywal. „Spartanie” muszą uważać na Fricke'a

W starciu z NovyHotel Falubazem Artiom Łaguta potwierdził, że na starcie sezonu jest w kapitalnej formie. Indywidualny mistrz świata z 2021 roku zdobył 14 punktów w 5 biegach. Z dobrej strony pokazali się także Daniel Bewley (10), Bartłomiej Kowalski (8+1) oraz nowe twarze w formacji juniorskiej Betard Sparty – Jakub Krawczyk i Marcel Kowolik.

Sporo do poprawy mają natomiast wieloletni liderzy wrocławskiego zespołu. Maciej Janowski zaliczył defekt oraz został wykluczony za ruszanie się na starcie. Tai Woffinden nie miał takich przygód, ale zdecydowanie brakowało mu prędkości. Pierwsze koty za płoty. Mecz z ZOOleszcz GKM-em dla obu będzie okazją do potwierdzenia, że to tylko przejściowe problemy.