Największa wieś na Dolnym Śląsku. Jest też jedną z największych w kraju. Oto Kiełczów pod Wrocławiem! Jak się tam żyje?

Z czego jest Pani dumna? Czy Kiełczów powinien stać się miastem? - pytamy sołtysa Kiełczowa, Katarzynę Szkirpan

- Nie używałabym tutaj słowa: dumna, raczej mogę powiedzieć: zadowolona. Ludzie mają tu wszystko, co jest potrzebne do życia. Rozbudowana szkoła, nowe przedszkole. Wieś się rozwija, powstaje dużo nowych inwestycji. Jesteśmy samowystarczalni. Ludzie integrują się społecznie. Dużo jest jeszcze do zrobienia, to oczywiste. Co podąża za wzrostem liczby mieszkańców, to zwiększony ruch samochodów. Z tym też sobie będziemy musieli poradzić. Drogi muszą być bezpieczne. Czy warto starać się o uzyskanie praw miejskich? Tu nie ma jednej, dobrej odpowiedzi. Zdania mieszkańców też są podzielone. Jedni chcą, inni nie. Temat ten trzeba przeanalizować pod wieloma kątami. Również ekonomicznymi. To praca dla wielu osób. Być miastem, nie wsią, to dla wielu prestiż. Ale trzeba zrobić rzetelny bilans ewentualnych korzyści i strat wynikających z uzyskania praw miejskich - zauważa sołtys, Katarzyna Szkirpan.