Wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Ciężarówka na boku, droga zablokowana |ZDJĘCIA

Do wypadku doszło tuż przed godz. 9 na 165 km autostrady A4, przed węzłem Wrocław Wschód, na wysokości Krajkowa, na jezdni w kierunku Wrocławia. Samochód ciężarowy przewrócił się na bok i zderzył się z autem osobowym. Według wstępnych informacji, dwie osoby są ranne. Na miejscu wylądował śmigłowiec LPR. Ratownicy udzielają pomocy kierowcy auta ciężarowego. Jest on przytomny. Wezwano też karetkę do drugiej poszkodowanej osoby.

Samochód ciężarowy, który przewrócił się na bok, uderzył w bariery odgradzające jezdnię. Z auta na jezdnię wysypał się przewożony towar.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje, że utrudnienia mogą trwać do południa.

Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach.

