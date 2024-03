Dramatyczny wypadek na moście kolejowym we Wrocławiu. Mężczyzna wskoczył na tory, żeby ratować psa. Został potrącony przez pociąg

W niedzielę (10 marca) o godzinie 11.30 na moście kolejowym przy stacji Wrocław Popowice doszło do poważnego wypadku. 47-letni mężczyzna został potrącony przez pociąg PKP Intercity 56104/5, który jechał z Olsztyna do Wrocławia. Poszkodowany został przetransportowany z urazem nogi do szpitala. Ma częściowo amputowaną stopę. Druga noga została złamana. Mężczyzna jest przytomny.

Zobacz też: W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Przyjmują od ręki. Mamy listę. Można negocjować wyższe stawki

Jak przekazuje asp. Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, mundurowi wykluczyli próbę samobójczą. Wiadomo, że 47-latek spacerował w okolicy z psem.