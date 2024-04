W tym pałacu pod Wrocławiem szalony hrabia popełnił morderstwo! Czy straszy tu jego duch?

W Królikowicach pod Wrocławiem znajdziemy pałac wybudowany pod koniec XVIII wieku . Został on wyremontowany, jednak od czasu gdy kupił go zagraniczny inwestor, obiekt pozostaje opuszczony. Dlaczego nikt nie chce zamieszkać w imponującym dworku, otoczonym sporym parkiem? Okazuje się, że krążące legendy o duchach mogą być główną przyczyną!

Zabójstwo w dworku w Królikowicach

Według niemieckojęzycznego miesięcznika Schlesische Provinzialblätter , dworek Królikowice należał do Hrabiego Johanna Christopha von Eisenhart. Latem 1810 r. zamordował tam swoją żonę Wilhelminę i najstarszą, 11-letnią córkę Elmirę. Na ciele żony znaleziono około 75 ran zadanych szpadą . Córkę ugodził 65 razy, sztyletem. Mieszkańcy przekazywali, że Hrabia kompletnie stracił rozum - maniakalnie obawiał się spisku, a nawet planów zabójstwa uknutych przez jego najbliższych. Eisenhart przez kilka tygodni przed zabójstwem miał cierpieć na gorączkę i bolesne migreny, dlatego w przeddzień tragedii wezwano lekarza . Hrabia jednak utwierdził się w przekonaniu, że lekarstwa przepisane przez doktora są trucizną.

Ze słów samego Eisenharta wynikało, że obudził się około godz. 3:00 nad ranem i dostrzegł swoją żonę przy oknie. Myśląc, że ta chce wpuścić jego zabójcę zaatakował ją szpadą . Następnie zamordował 11-letnią Elmirę , której prawdopodobnie poobcinał prawie wszystkie palce. Po tej rzezi, hrabia został schwytany przez mieszkańców wsi. Badający go lekarz wydał opinię podczas śledztwa - mężczyzna popełnił ten mord będąc niepoczytalnym...

Piękny pałac do dziś stoi pusty, ale miał mieszkańców

- Uprawialiśmy tam ziemię, dookoła był las z ogromnym stawem rybnym, który dzisiaj już chyba wysechł. Potem pałac sprzedaliśmy francuskiej firmie Chevalieùr zajmującej się hodowlą koni. Miała być tam stadnina, ale pałac prawdopodobnie wrócił do prawowitych, niemieckich właścicieli. Został odremontowany i dobrych parę lat stoi zamknięty. Niszczeje... - mówi dawna mieszkanka pałacu.

Nasza redaktorka rozmawiała z jedną ze współczesnych mieszkanek pałacu. Jej ojciec kupił go w 1981 roku i mieszkała tam przez 10 lat.

Kobieta dodaje, że to były piękne choć pracowite czasy, pełne wyzwań. Nowy właściciel chciał wyremontować dworek i doprowadzić go do dawnej świetności. Problemem byli szabrownicy, którzy kradli, chociażby belki oryginalnego stropu czy podłogi.