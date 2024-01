Wrocław w kronikach filmowych sprzed dekad. Tak pokazywano w PRL stolicę Dolnego Śląska Jerzy Wójcik

Rozpoznacie Wrocław na kadrach sprzed niemal 60 lat? Prezentujemy dziś stolicę Dolnego Śląska pokazywaną w popularnej wówczas Polskiej Kronice Filmowej. Tygodniowo powstawały jeden, czasem dwa odcinki mocno propagandowej kroniki produkowanej w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Emitowana była w kinach i w telewizji od grudnia 1944 aż do grudnia 1994 roku. Zobaczcie jak prezentował się Wrocław w latach 60 XX wieku na kadrach dwóch kronik. Chętnie pokazywano wówczas odbudowaną starówkę i nowo powstające osiedla z wielkiej płyty, m.in. w rejonie ulicy Grabiszyńskiej. Specjalny odcinek kroniki powstał w 1966 roku z okazji obchodów Tygodnia Ziem Zachodnich. Nie zabrakło mocno propagandowego wydźwięku, gdy o mieszkańcach mówiono "To oni podczas wiecu w Hali Ludowej oklaskiwali słowa: Dla Niemców nie ma biletów powrotnych do Wrocławia."