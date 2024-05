Mniej i bardziej znane atrakcje Kotliny Jeleniogórskiej. Pałace, park i... bociany!

Kotlina Jeleniogórska to zachwycający region, który kusi nie tylko pięknymi pałacami, ale i bajkowymi widokami. Znajdziemy tu dawne rezydencje na wodzie, panoramę Karkonoszy oraz malutkie wioski zaklęte w czasie. Jesteście ciekawi, jakie znane i mniej znane atrakcje warto zobaczyć w okolicy? Te szczególnie polecamy!

Kotlina Jeleniogórska to malownicza dolina w południowo-zachodniej Polsce, otoczona górami Karkonoszami, Rudawami Janowickimi i Górami Kaczawskimi. Jest to region o bogatej historii, kulturze i przyrodzie, oferujący wiele atrakcji dla turystów. To jedna z dwóch kotlin, położona na terenie Dolnego Śląska, która zajmuje obszar ponad 270 km2.

Co wiemy o Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku?

Jelenia Góra to czwarte, co do wielkości miasto w zachodniej części Polski. Prawa miejskie uzyskała już w 1281 roku. Jest otoczona przez Góry Izerskie i Pogórze Izerskie, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie oraz Karkonosze, co sprawia, że jest jedną z najbardziej malowniczych miejscowości w całym kraju. Jakie zabytki warto zobaczyć w Jeleniej Górze? średniowieczne mury obronne

Plac Ratuszowy i ratusz, wybudowany w stylu klasycystycznym z połowy XVIII wieku

budynek teatru im. C.K. Norwida z początków XX wieku

najstarsza świątynia w mieście - Bazylika mniejsza pw. św. Erazma i Pankracego

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Wieża Zamkowa, która dawniej strzegła wjazdu do miasta

Dwór Myśliwski

pałac Paulinum

odremontowana willa Maxa Erfurta

pałac Schaffgotschów w Cieplicach

Pawilon i Park Norweski

Zdrojowy Teatr Animacji

willa Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie

Dwór Czarne

kościół pw. św. Piotra i Pawła w Maciejowej

zamek w Maciejowej

Dawniej Jelenia Góra była stolicą województwa jeleniogórskiego i - co ciekawe - nie ucierpiała w wyniku działań wojennych.

Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej, czyli francuska Loara na Dolnym Śląsku

Dolina Pałaców i Ogrodów ulokowana w zachodniej części kraju zyskała swoją nazwę z uwagi na ilość zabytkowych rezydencji, pałaców, zamków oraz parków krajobrazowych, które znajdują się na jej obszarze. Dolina obejmuje, m.in. takie miejscowości jak Jelenia Góra, Łomnica, Mysłakowice oraz Kowary. Region zyskał ogromne uznanie wśród arystokratów pruskich na przełomie XVIII i XIX wieku. To czas, kiedy zdecydowano o przebudowie dawnych dworów oraz budowie kolejnych. Do ich tworzenia zatrudniano znamienitych architektów. Aktualnie na liście znajduje się prawie 30 obiektów, z których większość została wpisana na Listę Pomników Historii. Od kilku lat trwają także działania, zmierzające do ich uhonorowania wpisem na listę UNESCO. Zabytkowy dziś pałac został wybudowany w 1667 roku i pełni obecnie funkcję hotelu. Krótko po wojnie znajdował się tu PGR. Pałac jest wybudowany w otoczeniu zabytkowego parku >>> użyczone Jerzy Myrna Wśród najbardziej znanych obiektów znajdują się:

pałac w Łomnicy,

pałac Wojanów,

pałac Paulinum,

pałac w Staniszowie,

pałac w Bukowcu,

pałac Schaffgotschów w Cieplicach,

pałac w Karpnikach,

pałac w Pakoszowie,

pałac na wodzie w Staniszowie.

Zamek Chojnik na szczycie wzniesienia ma średniowieczne korzenie

Zamek Chojnik jest jednym z miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć w Kotlinie Jeleniogórskiej i znajduje się na wspomnianej wyżej liście. Już pod koniec XVIII wieku stał się popularnym celem wycieczek dla turystów z Wrocławia i Berlina oraz kuracjuszy z uzdrowiska w Cieplicach. Na początku XIX wieku w ruinach zamku powstała gospoda, a około 1960 roku przekształcono basteję w małe schronisko. Po II wojnie światowej podjęto prace zabezpieczające, mające na celu utrzymanie zamku Chojnik jako tzw. trwałej ruiny. W latach, gdy panowała na nim rodzina Schaffgotschów zamek był wielokrotnie rozbudowywany. W 1675 spłonął od uderzenia pioruna i dopiero 1 1822 roku zdecydowano otworzyć w nim schronisko. Średniowieczy jeszcze zamek został wybudowany na stromym zboczu. Od XV wieku należał do niemieckiego rodu Schaffgotschów. Znajduje się na wysokości 627 m n.p.m. i co roku przyciąga tłumy turystów >>> użyczone Jerzy Myrna Dziś zamek można zwiedzać w godzinach:

10.00 do 16.00 (luty - marzec)

10.00 do 17.00 (kwiecień - czerwiec i wrzesień - październik)

10.00 do 18.00 (lipiec - sierpień) za okazaniem biletu wstępu.

Jak dotrzeć do zamku Chojnik? Mapka

Podgórzyńskie stawy i... bociany!

Stawy znajdujące się w niewielkim Podgórzynie pod Jelenią Górą zostały założone przez Cystersów już w XV. W kolejnych wiekach były rozbudowywane głównie za sprawą wspomnianego już rodu Schaffgotschów. Aktualnie stawy znajdują się w prywatnych rękach, a na ich terenie działa popularna restauracja Aquakultura, serwująca, m.in. dania z ryb. Bociany w Podgórzynie pojawiły się jeszcze przed wojną. Regularnie przylatują do wioski pod Jelenią Górą od 1934 roku. Kilka lat temu ich gniazdo zostało odnowione, a ptaki można podglądać przez monitoring >>> użyczone Jerzy Myrna Warto wspomnieć, że stawy w Podgórzynie to także dom dla wielu gatunków ptaków oraz drapieżników. Nieopodal swoje gniazdo mają także podgórzyńskie bociany, które we wsi nieopodal Jeleniej Góry pojawiły się jeszcze przed II wojną światową. Dziś korzystają z wymienionego już dwukrotnie słupa i można je podglądać za pomocą kamer internetowych.

Bocianie gniazdo w Podgórzynie Co jeszcze zasługuje na naszą uwagę? W galerii ze zdjęciami umieściliśmy bardziej i mniej znane atrakcje regionu. Zobaczcie!

