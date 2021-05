Trwa przebudowa Swobodnej i Powstańców Śląskich. Oto utrudnienia [ZDJĘCIA]

W ramach tej inwestycji realizowane są dwa zadania: budowa drogi rowerowej na Swobodnej na odcinku od Ślężnej do Komandorskiej oraz budowa nowego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przy skrzyżowaniu Swobodnej i Powstańców Śląskich.

- Obecnie przy budowie drogi rowerowej są już zaawansowane prace. Tam jednak nie ma utrudnień. Newralgiczny jest natomiast inny fragment, a mianowicie skrzyżowanie Swobodnej i Powstańców Śląskich. Na południowym wylocie Powstańców budujemy nowe przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Do tej pory piesi, żeby dotrzeć do Zielińskiego lub do EPI, musieli iść naokoło. Teraz przejście będzie znajdowało się dokładnie na wprost - mówi Krzysztof Świercz, specjalista ds. PR w spółce Wrocławskie Inwestycje.

Remont potrwa do końca lipca. Do tego czasu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Przejazd przez Powstańców Śląskich będzie możliwy tylko dwoma pasami. W szczytowych godzinach mogą tworzyć się korki.