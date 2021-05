Tramwaje na Biskupin już jeżdżą, ale remont trwa nadal. Od dziś nowe utrudnienia na wrocławskich ulicach

Rozpoczynają się prace na przystanku "Chełmońskiego" po północnej stronie ul. Olszewskiego. Gotowy jest już przystanek tymczasowy, a dziś wdrożona została zastępcza organizacja ruchu. - Celem remontu jest poprawa stanu nawierzchni peronu, zwłaszcza dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych - informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Prace mają potrwać do końca czerwca.

Również dziś rozpoczynają się prace na al. Kasprowicza. W obrębie skrzyżowania z ul. Syrokomli będzie budowany azyl dla pieszych oraz dwa perony przystankowe dla autobusów komunikacji miejskiej.

Nowy azyl będzie wyposażony w przejazd rowerowy i dodatkowe oświetlenie. Prace potrwają do końca lipca i spowodują w obrębie skrzyżowania zmiany w organizacji ruchu: