To koniec charytatywnego zbierania plastikowych nakrętek we Wrocławiu! Znikają kontenery w kształcie serc

To koniec wrocławskich pojemników w kształcie serc, do których od lat wrzucaliśmy plastikowe zakrętki. Do końca marca musiały zostać zdemontowane. Skąd taka radykalna zmiana?

Popularne akcje zbierania plastikowych zakrętek, których sprzedaż pozwalała wszelkim fundacjom na zakup sprzętów medycznych, musiały zniknąć z ulic Wrocławia. Nowe przepisy unijne mówią jasno - plastikowe nakrętki muszą być na stałe przytwierdzone do butelek, więc ich sprzedaż osobno nie będzie możliwa.

Dzięki nakrętkom Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zebrała w sumie ponad 1 mln zł.