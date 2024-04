Radny zapytał miejskie spółki o umowy ze Śląskiem Wrocław. "Wysłanie skanu umowy wymaga skomplikowanych czynności"

"Dysponent informacji nie posiada bazy danych, której funkcjonalność umożliwiałaby proste wygenerowanie wskazanych informacji. Przygotowanie informacji będzie wymagało analizy danych wedle wskazanej przez Pana specyfikacji i jej układu merytorycznego [...] jej przygotowanie wymaga stosownych działań, w szczególności analiz, zestawień, podliczeń, które wiążą się z intelektualnym zaangażowaniem pracowników adresata wniosku" - czytamy w uzasadnieniu.

- Ponadto władze aquaparku wątpią, czy ta informacja (ile milionów złotych publicznych pieniędzy wytransferowano do innej spółki) ma istotne znaczenie dla opinii publicznej. Jeżeli więc wkurza Was buta zaufanych ludzi prezydenta Jacka Sutryka, który roztacza nad nimi parasol ochronny, to poświęćcie kilka chwil i napiszcie im maila, że ta informacja ma dla Was istotne znaczenie oraz zostawcie komentarz pod tym postem - napisał swoim obserwującym radny.