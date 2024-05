Tajemniczy Dolny Śląsk. Fascynujące miejsca do odkrywania w weekend majowy. Zobacz!

Jeśli nadal szukacie inspiracji na majówkę, a nie macie wolnego całego weekendu, to te kilka propozycji powinno przypaść wam do gustu! Znajdziecie tu tajemnicze pałace, wygasły wulkan, jedyną w Polsce fińską wioskę i wiele innych atrakcji, które można zobaczyć w jeden dzień. Gotowi na przygody?

Dolny Śląsk zachwyca i jest jednym z najbardziej fascynujących regionów w Polsce z uwagi na swój nieograniczony potencjał przyrodniczy, kulturowy i historyczny. Słynie z malowniczych miasteczek i imponujących zamków, ale i urozmaiconych krajobrazów. Gdziekolwiek się nie rozejrzymy czeka na nas coś osobliwego.

Tajemnicza góra Ślęża, czyli święta góra Słowian

Ślęża to góra, która zawdzięcza swą wyjątkowość nie tylko położeniu na płaskim terenie Przedgórza Sudeckiego, ale także historii, sięgającej tysiące lat wstecz. Jej historia to mieszanka legend i faktów. Miejsce to, będące w przeszłości ośrodkiem kultu solarnego, stało się powodem do licznych rozważań archeologów i historyków na temat ludów, zamieszkujących w przeszłości te tereny. Ślady pogańskiego kultu znajdują się w rzeźbach, takich jak Kamienny Niedźwiedź czy Panna z Rybą, które znajdują się w obrębie Ślęży.

Chrystianizacja "świętej góry" rozpoczęła się już w średniowieczu, choć kościół wzniesiony na jej szczycie wybudowano kilka wieków później. Wcześniej znajdował się tu zamek książęcy, który istniał przez niespełna 130 lat. Budowla runęła w wyniku potężnej burzy. Dziś, poza kościołem, na szczycie Ślęży znajdziemy Dom Turysty "Na Ślęży" im. Romana Zmorskiego, tzw. Nowe Schronisko, które powstało w 1908 roku oraz wieżę widokową. Ślęża przyciąga nie tylko poszukiwaczy legend, ale również miłośników wędrówek. Szeroka sieć szlaków turystycznych oraz malownicze widoki sprawiają, że to miejsce jest niezwykle atrakcyjne dla odwiedzających. Ślęża leży u stóp Sobótki i jest najwyższym punktem masywu Ślęży. Zbudowana jest głównie z granitu i garba >>>



Jak dojechać na Ślężę? Mapka dojazdu



Jerzy Wójcik

Jeziorko Daisy nieopodal zamku Książ

W rejonie Książańskiego Parku Krajobrazowego znajduje się Jezioro Zielone, często nazywane Jeziorkiem Daisy, jeden z najciekawszych zbiorników wodnych w okolicy. Powstał w wyniku zalania kopalni kamienia wapiennego w 1870 roku, a wokół jego brzegów wznosi się zabytkowa baszta.

Kiedyś to miejsce często odwiedzała księżna Daisy von Pless, właścicielka zamku Książ, która zainicjowała budowę domu dla myśliwych. Na dnie jeziora można znaleźć unikalne skamieniałości korali i skorupiaków z okresu górnego dewonu, co stanowi nie lada gratkę dla geologów. Barwa wody, która nadaje jezioru wyjątkowy urok, jest efektem różnorodnych czynników geologicznych. Głębokość jeziora sięga 23 metrów, a kąpiel w nim jest surowo wzbroniona. Wyjątkowy zbiornik powstał w wyniku zalania wodą dawnej kopalni. Jezioro jest głębokie na 23 metry, a nieopodal znajduje się domek myśliwski, który powstał z inicjatywy księżnej Daisy >>>



Jak dojechać do Jeziorka Daisy? Mapa



Dariusz Gdesz

Rudawy Janowickie - jedno z najbardziej malowniczych pasm górskich w Sudetach

Rudawy Janowickie leżą we wschodniej części Sudetów między Jelenią Górą a Kamienną Górą. Ich najwyższym szczytem jest Ostra Mała, a skałki znajdujące się w ich obrębie są zbudowane głównie z granitu. Na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego znajdują się malownicze Kolorowe Jeziorka, które swoje wyjątkowe barwy zawdzięczają różnym minerałom. Dawniej w ich miejscu prowadzono działalność górniczą (kopalnia pirytu), a dziś stanowią jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie. Wśród nich znajduje się:

Żółte Jeziorko,

Purpurowe Jeziorko,

Błękitne Jeziorko,

oraz Zielone Jeziorko. Wstęp na ich teren jest darmowe. Na miejscu znajduje się kilka płatnych parkingów, a niektóre z nich przystosowane są na przyjęcie samochodów osobowych, kamperów oraz autobusów. W ich obrębie znajdują się także miejsca do rozpalenia ogniska i biwakowania. To jedno z najładniejszych pasm górskich w Sudetach, które znajduje się niedaleko Jeleniej Góry i Kamiennej Góry. Wcześniej nosiły nazwę Gór Łomnickich >>>



Jak dojechać do Rudaw Janowickich? Mapka



Karolina Niemczyk

Trzy zapory wodne, które miały ochronić miejscową ludność przed kolejną powodzią

W 1897 roku Dolny Śląsk został zaskoczony przez tragedię, jakiej nikt się nie spodziewał. W ciągu doby spadło tyle wody, że wylał Bóbr, Kamienna i Młynówka. Zalane zostały domy, fabryki oraz drogi. Wiele miejsc zostało odciętych od dostępu do infrastruktury, a skutki kataklizmu odczuwano jeszcze przez wiele lat.

Hermann von Hatzfeldt zainicjował budowę tam i zapór, by zabezpieczyć region przed przyszłymi katastrofami. Zapora na Jeziorze Leśniańskim jest dziś najstarszą w Polsce i została wybudowana w 1905 roku. Pozostałe dwie są młodsze, a wszystkie razem tworzą unikatowy krajobraz z widokiem na jeziora, które znajdują się u ich stóp. Projektanci i robotnicy poświęcili lata pracy na wzniesienie tych imponujących budowli. Zabezpieczono też ogromne środki na skonstruowanie całej sieci zabezpieczeń, która do dziś tworzy, m.in. sztuczne wodospady w Karkonoszach i Górach Izerskich, jak Dziki Wodospad w Karpaczu czy Wodospad Kwisa w Świeradowie-Zdroju. To najstarsza zapora w Polsce, a nieopodal niej znajduje się także najstarsza elektrownia wodna w kraju. Z jej szczytu można podziwiać Jezioro Leśniańskie oraz znajdujący się nieopodal zamek Czocha >>>



Jak dojechać nad Jezioro Leśniańskie? Mapka



Justyna Orlik

Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

Na Dolnym Śląsku znajduje się kilkadziesiąt zamków i pałaców, w tym najstarszy zamek w Polsce, położony we Wleniu. Część z nich dostała drugie życie, a inne popadają w ruinę. Pałac Marianny Orańskiej jest jednym z tych, które zostały otoczone właściwą opieką, a turyści mogą podziwiać jego przestronne wnętrza i zabytkowy park. Co wiemy o historii tego miejsca?

To z pewnością jeden z najbardziej fascynujących zabytków Dolnego Śląska. Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim stanowi wspaniałą pamiątkę dla Marianny Orańskiej, córki Wilhelma I Orańskiego i Fryderyki Luizy Pruskiej. Został wybudowany jako letnia rezydencja po pierwszej wizycie księżniczki w Kamieńcu. Pałac wraz ze 120-hektarowym parkiem oraz charakterystycznymi wieżami w stylu romańskim powstał przy udziale architektów, którzy inspirowali się północno-włoskim stylem. Budowa tego monumentalnego pałacu trwała aż 33 lata.

Podobnie jak wiele innych zabytkowych dworów, pałac Marianny Orańskiej popadł w niełaskę po 1945 roku. Potomkowie księżniczki musieli uciekać przed Armią Czerwoną, a sam pałac został splądrowany. Dodatkowo, w latach 40. został on częściowo zniszczony przez ogień. Gdyby nie interwencja Włodzimierza Sobiecha, który przez czterdzieści lat dzierżawił budynek od gminy, losy pałacu mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej. Choć nie udało mu się zrealizować planu na przekształcenie go w hotel, to troszczył się o obiekt aż do 2010 roku. Trzy lata później pałac wrócił pod zarząd gminy, a dzięki staraniom władz udało się pozyskać fundusze na jego renowację i przywrócono mu jego dawny blask. Monumentalny pałac został wybudowany przez Mariannę Orańską, która zdecydowanie wyprzedzała swoje czasy. Od lat jest remontowany , a jego wnętrza zostały oddane do zwiedzania turystom >>>



Jak dojechać do pałacu Marianny Orańskiej? Mapka



Klaudia Korfanty Jakie są ceny biletów w 2024 roku?

Bilet normalny – 35 zł

Bilet ulgowy – 30 zł

(dla niepełnosprawnych, młodzieży uczącej się, emerytów, rencistów, KDR)

Bilet specjalny – 15 zł

(dla mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki)

Bilet wstępu do Mauzoleum – 15 zł

Bilet „nocne zwiedzanie” – 45 zł

Grupy powyżej 30 osób – 30 zł/os.

Bilet łączony (pałac + mauzoleum):

Bilet normalny – 45 zł

Bilet ulgowy – 40 zł

Dla mieszkańców gminy – 15 zł

Zwiedzanie pałacu odbywa się wyłącznie z przewodnikiem codziennie w godzinach od 10.00 do 17.00.

Ruiny Zamku Książęcego w Gościszowie. Imponująca budowla, która od lat niszczeje

Ten zamek był jednym z tych miejsc (w odróżnieniu od pałacu Marianny Orańskiej), które nie przetrwały próby czasu i pech sprawił, że zaczął popadać w niełaskę. Pod koniec wojny przypadkowo stał się celem niemieckiej bomby. Ta częściowo spaliła wyjątkowy pałac. Choć w PRL-u snuto plany jego odbudowy, nigdy nie zainicjowano remontu. Gdyby ktokolwiek zaopiekował się nim kilkadziesiąt lat wcześniej, to obiekt z pewnością stałby się jednym z najbardziej pożądanych celów wycieczek. Ten olbrzymi pałac, otoczony fosą, można obejrzeć na filmowej rekonstrukcji. W ciągu kilku minut możemy przenieść się w czasie i podziwiać wyjątkowe zabudowania nieopodal Bolesławca.

Pałac w Gościszowie - rekonstrukcja Historia tego miejsca sięga XIV wieku, gdy istniał tu średniowieczny gród. Jednak to dopiero w 1603 roku Caspar von Warnsdorff przebudował zamek w renesansowym stylu, nadając mu jego charakterystyczny wygląd. Przez kolejne dwa wieki był on w posiadaniu rodziny Warnsdorffów. To mógł być najpiękniejszy i najbardziej okazały pałac na Dolnym śląsku, gdyby przypadkowo nie spadła na niego bomba w 1945 roku. Nie pomogła też opieszałość władz po zakończeniu II wojny światowej i obiekt do dziś popada w ruinę >>>



Jak dojechać do Gościszowa? Mapka



Justyna Orlik Aktualnie pozostała tylko część frontowej fasady. Przed nią znajduje się zarośnięta krzakami fosa. Część budynków pałacowych wciąż zamieszkiwana jest przez ludzi, a zabudowania gospodarcze służą jako magazyny, m.in. do przechowywania maszyn rolniczych.

Stare miasto w Goerlitz. Tu kręcono holywoodzkie superprodukcje

Niemiecki Zgorzelec jest jednym z najpiękniejszych miast położonych w Saksonii. Ciasne uliczki, wiekowa kostka brukowa oraz liczne zabytki sprawiają, że co roku odwiedzane jest przez tysiące turystów z całego świata. Nic dziwnego, że od lat fascynuje reżyserów, dla których stało się filmową mekką. Łącznie w saksońskim mieście nakręcono ponad 100 produkcji.

Tutaj powstał "Lektor" z udziałem Kate Winslet, za który otrzymała Oscara oraz kolorowy i pełen zwrotów akcji "Grand Budapest Hotel". Na malowniczej starówce płonęły stosy książek w "Złodziejce książek", a Brad Pitt wraz z ekipą kręcili "Bękarty wojny", przechadzając się po starym mieście. Wiele gwiazd stołowało się, korzystając z bogatej oferty gastronomicznej, a kilkanaście lat temu Zgorzelec odwiedził Nicolas Cage, zafascynowany życiem i twórczością niemieckiego mistyka - Jakuba Böhme. Zaledwie kilka kroków od Zgorzelca, na drugim brzegu Nysy Łużyckiej, znajduje się jedno z najpiękniejszych miast Saksonii, które może pochwalić się aż 4 000 zabytków! >>>



Jak dojechać do Goerlitz? Mapka



Paulina Gadomska

Jedyny podziemny wodospad w Polsce znajduje się w Złotym Stoku

Na fanów turystyki Dolnego Śląska czeka nie lada atrakcja, która znajduje się w Złotym Stoku. To jedyny w Polsce, dodatkowo podświetlany, podziemny wodospad.

W Złotym Stoku, w Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota, przechowywane są bogate zbiory związane z historią wydobycia złota, a także liczne eksponaty, świadczące o dawnej działalności górniczej. Wyprawa do tajemniczej sztolni "Czarnej" to jednak coś znacznie więcej. Tu można na własne oczy zobaczyć spektakularny podziemny wodospad, który znajduje się na głębokości 23 metrów pod ziemią. Żeby się do niego dostać, trzeba wejść do XVII-wiecznego szybu, prowadzącego na miejsce. Metalowe schody zaprowadzą nas do jedynej w swoim rodzaju wodnej atrakcji. Wodospad oświetlany jest kolorowymi światłami, co gwarantuje niesamowite przeżycia. To nie lada atrakcja dla zwiedzających, bo woda spada tu po skałach pod ziemią z wysokości ośmiu metrów >>>



Jak dojechać do kopalni w Złotym Stoku? Mapka



Kopalnia Złota w Złotym Stoku

Zamek Kliczków i jedyny w Polsce cmentarz dla koni

Niedaleko Bolesławca znajduje się zamek, który w przeszłości należał do rodu rycerskiego von Kittlitz, a później rodziny von Zedlitz. Początków budowy średniowiecznej warowni należy szukać jednak jeszcze wcześniej, bo za panowania Bolka II.

W ciągu kolejnych lat obiekt był sukcesywnie rozbudowywany i przechodził z rąk do rąk, zmieniając wielokrotnie właścicieli. W połowie XVI wieku znalazł się w posiadaniu rodziny Rechenbergów, a w 1611 roku na jego terenie pojawił się ówczesny król Czech i cesarz rzymski. Po wojnie trzydziestoletniej kontrolę nad zamkiem przejął ród von Schellendorfów, który później przekazał go rodowi Frankenbergów, a następnie Promnitzów. Od 1767 roku, aż do czasu konfiskaty przez nazistów, zamek Kliczków był własnością rodu Solms-Baruth, która przyjaźniła się z rodziną księżniczki Daisy, zamieszkującej zamek Książ. Obecnie właścicielami zamku są Jerzy i Magdalena Ludwinowie, którzy stworzyli tu obiekt na miarę XXI wieku z centrum konferencyjnym, SPA oraz pokojami hotelowymi dla gości. Na zamku odbywają się także cyklicznie rozmaite imprezy. Tym, co przyciąga zainteresowanie turystów, jest znajdujący się nieopodal jedyny w Polsce cmentarz dla psów i koni, gdzie została pochowana klacz rycerska Zacateca (2009) oraz koń o imieniu Juno (1938). Zamek Kliczków, położony nieopodal Bolesławca, to jeden z najpiękniejszych pałaców w okolicy, który posiada cmentarz dla koni, położony niedaleko głównego wejścia >>>



Jak dojechać do zamku Kliczków? Mapka



Justyna Orlik Co jeszcze warto odwiedzić na Dolnym Śląsku? To nieoczywiste, a z pewnością wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się w regionie. Idealnie nadają się na jednodniowe wycieczki!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Polecane oferty