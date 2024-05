Cuda przyrody Dolnego Śląska. Piękne miejsca stworzone przez naturę, które naprawdę warto zobaczyć Jerzy Wójcik

Dolny Śląsk jest pełen pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Wybraliśmy dla Was piękne przyrodniczo miejsca, których "architektem" była natura, no może przy niektórych propozycjach nieco pomógł człowiek. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na kilkugodzinną wycieczkę poza Wrocław. Majówka to doskonały moment na zwiedzanie okolicy, w której mieszkamy. Przejdźcie do kolejnych slajdów, zobaczcie zdjęcia i opisy tych miejsc.