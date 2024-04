Stuletni tramwaj wyjedzie na tory Wrocławia. Będzie podlewać trawniki. Zakończyła się trzyletnia renowacja Remigiusz Biały

Klub Sympatyków Transportu Miejskiego z Wrocławia zakończył renowację tramwaju do podlewania trawników. Ten ma blisko sto lat, a dzięki pasjonatom dostał drugie życie. Powstał we Wrocławiu, gdzie pierwotnie służył do szlifowania torów, później do odchwaszczania torowisk. Już latem będzie można zobaczyć go ponownie w akcji.