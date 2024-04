Niemożliwe! Czy to już koniec remontu mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu? Tak teraz wygląda

Remont mostu Zwierzynieckiego kosztował ok. 9,5 mln zł . Polegał m.in. na ustaleniu i przywróceniu przeprawie jej oryginalnego, historycznego koloru. Mieszkańcy z pewnością pamiętają, że przed rozpoczęciem prac był żółty. Teraz pokrywa go kolor oliwkowy. Swoją pierwotną barwę odzyskały także balustrady. Wymieniono chodnik, odnowiono kamienne wieże łączące przęsła, odtworzono powłoki antykorozyjne. Renowację przeszły również latarnie. Przebudowano sieci znajdujące się pod chodnikiem oraz wymieniono znaki żeglugowe.

Teraz most Zwierzyniecki czeka na… kolejny remont. Tym razem obejmie on wymianę nawierzchni jezdni, płyty pomostowej, izolacji, naprawę antykorozyjną stalowej konstrukcji, zwiększenie nośności do 40 ton i wymianę torowiska tramwajowego. W tym roku ma być gotowy jego projekt. Nie wiadomo jednak, kiedy ruszą prace budowlane. Most Zwierzyniecki na czas robót będzie całkowicie zamknięty. Na Sępolno czy Biskupin mieszkańcy będą musieli dostać się przez most Szczytnicki, most Jagielloński i Aleję Wielkiej Wyspy.

Zobacz, jak teraz wygląda most Zwierzyniecki: