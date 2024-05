Straż Miejska usuwa porzucone wraki z wrocławskich ulic. Znikają nie tylko samochody, ale i rowery!

Widzisz w okolicy zniszczony i nieużywany samochód? Zgłoś to!

Wrocławska straż miejska może zostać powiadomiona przez mieszkańców o zalegających samochodach, których stan wskazuje na to, że nie są już używane. Choć w obowiązku strażników nie jest ustalanie właściciela pojazdu, funkcjonariusz próbują to robić, celem wezwania właściciela do usunięcia pojazdu lub doprowadzenia go do lepszego stanu.

Jeśli właściciel się nie odnajduje, pojazd jest odholowywany. Podstawowe kryteria, dzięki którym strażnicy mogą usuwać zalegający pojazd z chodników, dróg, parkingów i podwórek, to m.in. brak tablic rejestracyjnych.