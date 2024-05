Śmiertelne potrącenie rowerzysty na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Sprawca aresztowany. Grozi mu 20 lat więzienia

Wypadek na WOW. Kierowca BMW wjechał w rowerzystów

Do zdarzenia doszło w niedzielę (19 maja) około godziny 22. Jak ustaliła prokuratura w Oławie, 20-letni Kamil K. umyślnie złamał przepisy, co poskutkowało potrąceniem dwójki rowerzystów. W wyniku zderzenia 27-letni cyklista, który został przetransportowany do szpitala, zmarł. Drugi z nich, z 1,6 promila alkoholu we krwi, wyszedł z tego bez większych obrażeń.

Wypadek relacjonowaliśmy w niedzielę, późnym wieczorem: