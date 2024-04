Spór między sztabami Sutryka i Bodnar w sprawie debaty przed drugą turą. Trwa próba siła. Do gry wszedł sam Michał Kamiński

Sztab obecnego prezydenta nie chce jednak rozmawiać z przedstawicielami swojej kontrkandydatki i upiera się przy czwartkowym programie w TVP 3 Wrocław.

Do Wrocławia przyjechał w tej sprawie specjalnie Michał Kamiński, wicemarszałek senatu z Trzeciej Drogi.

- Izabela poprosiła mnie o pomoc, ale nie w kampanii wyborczej. Nie jest tak, że Michał Kamiński chce się podczepić. Ta świetna kampania jest dziełem wrocławian. Zostałem poproszony tylko o to, by pomóc zorganizować fajną, profesjonalną i otwartą debatę. Chodzi o to, żebyśmy to zrobili tak, jak się robi na świecie np. w Stanach Zjednoczonych – stwierdza M. Kamiński.