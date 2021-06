Śmiertelny wypadek na krajowej trójce w Lubinie [ZDJĘCIA]

AKTUALIZACJA

Godz. 19

Kierowcy jadący drogą krajową nr 3 przez Lubin muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. W miejscu, gdzie wcześniej doszło do wypadku, holownik teraz wyciąga tira z rowu. Ruch odbywa się wahadłowo, utrudnienia mogą potrwać do 30 minut.

Godz. 18.40

Policja poinformowała, że ofiara śmiertelna to 61-letni legniczanin. Według wstępnych ustaleń, to on był sprawcą wypadku. Niestety, nie wiadomo dlaczego zmienił pas ruchu. Możliwe, że na to pytanie odpowie sekcja zwłok.

Godz. 17.50

Koniec utrudnień. Droga jest już przejezdna.

Godz. 17

W miejscu wypadku został wprowadzony ruch wahadłowy, który jest kierowany przez policję.

***

Na drodze krajowej nr 3 doszło do czołowego zderzenia samochodu dostawczego marki Ford z samochodem ciężarowym marki MAN z naczepą. Na miejscu pracują policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.