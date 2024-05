Wypadek na DK94. Kobieta skuterem wjechała pod ciężarówkę. Jest korek na trasie w kierunku Wrocławia

Do wypadku doszło o godzinie 10:30 w piątek (17 maja) w miejscowości Wróblowice, niedaleko Wrocławia. Na drodze krajowej DK94, na wysokości stacji paliw Orlen, skuter zderzył się z ciężarówką.

- 53-letnia mieszkanka powiatu średzkiego wyjeżdżała skuterem ze stacji paliw. Kobieta nieprawidłowo włączyła się do ruchu i wjechała pod samochód ciężarowy. Jego kierowca był trzeźwy. Kobieta w stanie krytycznym została zabrana do szpitala - mówi sierż. Izabela Jasińska, p.o. oficera prasowego z Komendy Powiatowej Policji we Wrocławiu.