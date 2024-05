Śląsk Wrocław - Cracovia. Wrocław znów będzie miastem lidera? Śląsk chce wywrzeć presję na rywalach

Śląsk Wrocław - Cracovia

Śląsk Wrocław to jedyna obok Pogoni Szczecin drużyna z czołówki, która w poprzedniej kolejce nie zawiodła kibiców i wygrała swój mecz. WKS po golach Jehora Macenki oraz Piotra Samca-Talara wygrał w Łodzi z ŁKS-em 2:1, a Pogoń po porażce w finale Fortuna Pucharu Polski z Wisłą Kraków na PGE Narodowym w Warszawie utrzymała się w grze o ligowe podium, ogrywając przed swoją publicznością Puszczę Niepołomice 1:0.

Oba zespoły „przepchnęły” te mecze, czego nie można powiedzieć o spotkaniu Cracovii z Górnikiem Zabrze. Skazywane na porażkę „Pasy” przejechały się walcem po absolutnej rewelacji rundy wiosennej PKO Ekstraklasy, gromiąc zabrzan 5:0. Odrodził się Michał Rakoczy, bardzo dobrze spisał się także znany na Dolnym Śląsku Patryk Makuch (ex Miedź Legnica), a i reprezentant Finlandii Benjamin Källman pokazał się z bardzo dobrej strony.

Zespół prowadzony przez młodego trenera Dawida Kroczka zachował czyste konto, w czym spory udział miał wracający do wysokiej formy po kontuzji Kamil Glik. 103-krotny reprezentant Polski strzelił także jednego z goli po stałym fragmencie gry.

– Ostatni mecz Cracovii dobitnie pokazał, jaki ten zespół ma potencjał. Zagrali bardzo dobrze pod każdym względem. Tam jest fajna mieszanka piłkarzy doświadczonych, ogranych i zdolnej młodzieży. Przyjadą tu podbudowani triumfem nad Górnikiem, ale nas to nie powinno interesować. Musimy myśleć o sobie i swoim planie na to spotkanie, które ma dać nam zwycięstwo – zaznaczył Jacek Magiera.

Jego miejsce w kadrze meczowej najprawdopodobniej zajmie Patryk Klimala. Starcie z ŁKS-em oglądał z trybun i było to podyktowane wyłącznie jego słabą formą. Magiera przekonuje, że dobrze zareagował na taki rodzaj „kary” i że w mikrocyklu poprzedzającym spotkanie z Cracovią prezentował się dobrze na treningach, aczkolwiek finalnej decyzji jeszcze nie podjął.

– Burak jest zawodnikiem o dużych umiejętnościach. Mało grał w tej rundzie i nie powiem, że mam żal do siebie, ale tak sytuacja się potoczyła. İnce jest poniekąd „ofiarą” przepisu o młodzieżowcu. W pewnym momencie, zamiast postawić na niego, woleliśmy wpuścić na boisko Krzysztofa Kurowskiego, bo nie chcemy płacić kary za niewypełnienie limitu minut rozegranych przez młodzieżowców – wyjaśnił Magiera.

„Magic” dał jednocześnie do zrozumienia, że wciąż liczy na młodego Turka i rozmawiał z nim o tym ostatnio. Niewykluczone, że w starciu z Cracovią zobaczymy go na boisku. Do czwartkowego południa udało się sprzedać ponad 12 tys. biletów, więc jest szansa, że znów zobaczymy blisko 20-tysięczną publiczność na Tarczyński Arena.