Co musi się stać, by Śląsk zagrał w pucharach? Oto najbardziej prawdopodobne warianty

Co musi się stać, żeby Śląsk Wrocław został mistrzem Polski lub zagrał w pucharach

Śląsk Wrocław rundę jesienną sezonu 2023/24 zakończył na pierwszym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. W ostatnich 10 latach tylko raz zdarzyło się, by zespół będący liderem w trakcie świąteczno-noworocznej przerwy nie zagrał potem w pucharach.

Była to Lechia Gdańsk w sezonie 2016/17. Przezimowała na fotelu lidera, ale zakończyła sezon na 4. miejscu, które wówczas nie dało przepustki do europejskich pucharów. Gdańszczanom zabrakło wówczas 1 pkt do eliminacji Ligi Europy.