Walka o życie na boisku i poza nim. Śląsk chce pomóc małemu Piotrusiowi, Ty też możesz!

Śląsk Wrocław - Cracovia

Śląsk Wrocław rozpoczął akcję #16dlaPiotrusia. Na opublikowanym przez klub video każdy z graczy podbił piłkę 16 razy - ta symboliczna liczba nawiązuje do 16 milionów złotych, które muszą zebrać rodzice 5-letniego Piotra Szliwy z Dolnego Śląska na lek w USA.

Chłopiec zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Mówiąc najogólniej, jest to bardzo rzadka choroba genetyczna, prowadząca do postępującego i nieodwracalnego zaniku mięśni. Jest jednym z najczęstszych i najszybciej postępujących zaburzeń nerwowo-mięśniowych. Dotyka chłopców, występuje raz na ok. 3500-6000 urodzeń.