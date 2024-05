Jacek Magiera: Nie rozmawiałem z Jarosławem Niezgodą od 5-6 lat. Nie ma tematu

– Robię to, co uważam za stosowne dla dobra drużyny. Nie wiem jeszcze, czy Patryk Klimala wróci kadry na mecz z Cracovią, decyzję podejmiemy po ostatnim treningu. Jak postanowię, że zasłużył na powrót, to wróci. Jak uznam, że zapracował na to, by wyjść w podstawowym składzie - wyjdzie. Przyszedł tutaj, żeby strzelać gole i tego od niego oczekujemy. Jego reakcja w ostatnim mikrocyklu treningowym była dobra. Wciąż na niego liczę – powiedział w czwartek Magiera.