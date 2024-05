Trefl – Śląsk: WKS dostał lekcję koszykówki. „Graliśmy, jakbyśmy mieli kamienie na plecach”

Śląsk w pierwszej połowie niedzielnego półfinału w niczym nie przypominał drużyny, która w ćwierćfinale w kapitalnym stylu odprawiła z kwitkiem Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski. WKS co prawda zaczął starcie z Treflem od dwóch przechwytów, po których Hassani Gravett i Marek Klassen niepilnowani przez rywali wpakowali piłkę do kosza, ale do siódmej minuty były to jedyne punkty zdobyte przez wrocławian. Pod koniec pierwszej kwarty podopieczni Miodraga Rajkovicia złapali dobry rytm i po 10 minutach przegrywali 11:18.

W drugiej „ćwiartce” Śląsk zagrał na podobnym poziomie. Wrocławska drużyna miała spore problemy z przebiciem się przez dobrze zorganizowaną defensywę sopocian. WKS często decydował się na desperackie rzuty za trzy punkty, ale było z tego niewiele pożytku – do przerwy skuteczność „Trójkolorowych” z dystansu wynosiła marne 13 proc. (2/15). Na dobrą sprawę jedynym zawodnikiem w kadrze Śląska, który zasługiwał na pochwałę, był wracający po kontuzji Łukasz Kolenda. Po pierwszej połowie wrocławianie tracili do Trefla 17 punktów (24:41).